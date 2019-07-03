شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يستعرض مع نظيره المصري خطط تأسيس جمعية النواب العموم العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

بدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس (الثلاثاء) زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة رسمية من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق.

والتقى النائب العام نظيره المصري فور وصوله، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الشقيقين.

كما استعرضا في اجتماعهما خطط تأسيس وتدشين جمعية النواب العموم العرب وآلية عملها.

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ومن المقرر أن تعقد جمعية النواب العموم اجتماعها الأول اليوم (الأربعاء) في القاهرة بمشاركة النائب العام الشيخ سعود المعجب وعدد من النواب العموم في بعض الدول العربية.

يذكر أن تأسيس هذه الجمعية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

وتدشين هذه الجمعية الوليدة يؤكد احترام حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية، والتشديد على أهمية دور النواب العموم في تحقيق العدالة الجنائية.