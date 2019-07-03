شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر وجود العمالة المنزلية على دعم «حساب المواطن»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف برنامج حساب المواطن أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم.

وأضاف البرنامج رداً على أحد المغردين عبر حسابه في «تويتر»، أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ودعا «حساب المواطن» إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج من خلال الرابط http://portal.ca.gov.sa.