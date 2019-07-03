هل يؤثر وجود العمالة المنزلية على دعم «حساب المواطن»؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
كشف برنامج حساب المواطن أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم.
وأضاف البرنامج رداً على أحد المغردين عبر حسابه في «تويتر»، أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
ودعا «حساب المواطن» إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج من خلال الرابط http://portal.ca.gov.sa.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.