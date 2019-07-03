شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف «المرور السعودي» حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلاق إصدار جديد للوحات المركبات.

ونفى «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» ما تم تداوله، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.

وكان مغردون قد تداولوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تغيراً في شكل لوحات المركبات، مدعين أنها ستصدر قريباً.