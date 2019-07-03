شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يؤكد الدور التكاملي للقطاعات وتحقيق إستراتيجية التطوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بصالة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الثلاثاء) الاجتماع الخامس للجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع، نوه نائب أمير الجوف بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشاريع المنطقة التنموية، مؤكداً الدور التكاملي لجميع القطاعات في المنطقة، والعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية تطوير منطقة الجوف، وفق توجيهات ومتابعة أمير المنطقة وحاجات برامج التنمية.

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وأكد أهمية تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة من خلال مشاركة جميع القطاعات والعمل على تحسين مناخ الأنشطة والأعمال وتقبل الأراء والأفكار الإبداعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين، مشدداً على مواصفات لوحة عداد المشاريع والحقول التي يلزم إدراجها في اللوحة.

من جانبه، أوضح المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول أن نائب أمير الجوف استمع من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي لعرض عن فريق العمل المكلف لتحديد مؤشرات الأداء للأجهزة الحمومية والذي سيتم توقيع اتفاقيته اليوم (الأربعاء).

وتحدث الهذلول عن أهمية المشاريع والبرامج وتجميعها في محافظ لإمكانية الاستفادة منها في مشاريع التنمية بالمنطقة.

واتخذ الاجتماع عددا من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة.