، استشاري: " تعشى وتمشى" للنوم الصحي.. و80٪ من الكوابيس مرتبطة بالحالة النفسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من البرامج والأفلام التي تتضمن مشاهد عنف في آخر ساعتين قبل النوم

حذر استشاري الأمراض الصدرية وأمراض النوم الدكتور لؤي الحسيني من البرامج والأفلام التي تتضمن مشاهد عنف أو حزناً خلال آخر ساعتين قبل الذهاب إلى النوم وقد يتسبب ذلك في حدوث الأحلام المزعجة والكوابيس، داعياً في مقابل ذلك لمتابعة البرامج الكوميدية والتثقيفية.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الحسيني" وجود ارتباط ما نسبته 80٪ من حدوث الكوابيس بالحالة النفسية لا سيما في آخر ساعتين من الشعور بالقلق أو التوتر قبل الخلود إلى النوم.

وتحدث "الحسيني" لصباح العربية أمس عن صحة المثل " تعشى وتمشى" للوصول إلى النوم الجيد، مشيراً إلى وجود علاقة مثبتة علمية بين ظهور الكثير من الكوابيس خلال النوم وبين تناول العشاء قبل النوم مباشرة بساعتين إلى ثلاث ساعات، والذي يرتبط بزيادة معدلات الأيض في الجسم، بالإضافة إلى تأثير التدخين والمنبهات وتناول الأكل الحار بالبهارات والتوابل ليلاً.

ولفت الحسيني إلى أن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا يحلمون هم في الحقيقة لا يتذكرون أحلامهم.

