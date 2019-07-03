، الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.