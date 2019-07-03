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الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد

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محمد بن مسعود - الدمام - الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد

فهد الغبيوي الخليج 365 2019-07-03

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440

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01:03 AM

اخر تعديل

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440

02:53 AM

الأسرة تناشد مساعدتها والتواصل مع الشرطة في حال العثور عليه

تبحث إحدى الأسر عن مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد أن غادر المنزل في حي إشبيليا شرق الرياض منذ ظهر أمس الاثنين ولم يعد.

وأوضحت الأسرة أن ابنها المفقود يدعى إسماعيل إبراهيم، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ، وقد تم إبلاغ مركز الشرطة عن فقدانه.

ودعت الأسرة الجميع للمساهمة في العثور عليه، والتواصل مع جهات الشرطة وعلى الرقم 0553151911.

، الرياض.. البحث عن مفقود من ذوي الاحتياجات غادر منزل أسرته ولم يعد ،
المصدر : الخليج 365

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