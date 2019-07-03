السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل المفوض السامي لمنتدى الحضارات في الأمم المتحدة



جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليه 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر إقامته في محافظة جدة معالي المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة السيد ميغيل موراتينوس، الذي يزور المملكة حالياً .

وفي مستهل اللقاء الذي حضره معالي الأمين لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور فيصل بن عبدالرحمن المعمر ، رحب معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالمفوض السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة ، وأكد حرص الوزارة الدائم لبناء جسور التفاهم والتواصل مع مختلف الثقافات الإنسانية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لنشر الحوار والتعايش والتسامح ونبذ العنف بين الشعوب.

كما قدم معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شرحاً وافياً لمعالي السيد ميغيل موراتينوس عن رسالة الوزارة وخططها وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذتها محليًا وعالميًا بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام وفق روية المملكة ٢٠٣٠ .

من جهته، أبدى المفوض السامي شكره لمعالي الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتحدث عن إعجابه بتجربة الوزارة وماسمعه عن المشاريع والبرامج والمبادرات التي تواصل الوزارة تنفيذها لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتلاحم والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، معرباً عن تقدير منظمات الأمم المتحدة وخصوصًا تحالف الأمم المتحدة للحضارات لهذه الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وكذلك بحث المشاريع والبرامج ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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