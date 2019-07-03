السعودية اليوم / حرس الحدود يخلي مريضاً من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر



الرياض 29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م واس

تمكن حرس الحدود السعودي الأحد الماضي من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتي وتسمى "السلطان".

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام المملكة العربية

وأضاف المقدم القريني أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكياً، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحري شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.

// انتهى //

23:31ت م

0258



الرياض 29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م واستمكن حرس الحدود السعودي الأحد الماضي من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتي وتسمى "السلطان".وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م، وفي إطار المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ التي يقوم بها حرس الحدود، فقد باشرت الدوريات البحرية بلاغاً تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة (2358) مساء الأحد 27 شوال 1440هـ من شركة الأمن البحري الخاصة في سيرلانكا عن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة "السلطان" وتحمل علم "جيبوتي" وطلبهم تقديم المساعدة العاجلة لإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة وتقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية.وأضاف المقدم القريني أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكياً، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحري شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.// انتهى //23:31ت م0258

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