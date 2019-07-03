السعودية اليوم / النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العموم العرب بالقاهرة



القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

بدأ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة رسمية من معالي النائب العام المصري المستشار نبيل صادق.

والتقى معالي النائب العام نظيره المصري فور وصوله، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الشقيقين.

كما استعرضا في اجتماعهما خطط تأسيس وتدشين جمعية النواب العموم العرب وآلية عملها.

ومن المقرر أن تعقد جمعية النواب العموم اجتماعها الأول غدًا في القاهرة بمشاركة معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب وعدد من أصحاب المعالي النواب العموم في بعض الدول العربية.

مما يذكر أن تأسيس هذه الجمعية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

وتدشين هذه الجمعية الوليدة يؤكد احترام حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية، والتشديد على أهمية دور النواب العموم في تحقيق العدالة الجنائية.

//انتهى//

23:14ت م

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