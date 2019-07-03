السعودية اليوم / سفير باكستان لدى المملكة يشيد بتطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان



الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

أشاد سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز بتطبيق مبادرة طريق مكة خلال هذا العام في جمهورية باكستان الإسلامية، مبينًا أنها إحدى المبادرات الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير الباكستاني لدى المملكة لوكالة الأنباء السعودية، موضحًا أن مبادرة طريق مكة تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد منها الحجاج الباكستانيين من مطار إسلام آباد الدولي.

وقال السفير الباكستاني : إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان جاء بناءً على طلب الحكومة الباكستانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المطار وفق آلية منظمة تسهل عليهم السفر إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولهم.

وأكد أن الحكومة الباكستانية تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا المبادرة والجهد الجماعي الرائع الذي يهدف إلى تسهيل حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة وذلك بتخفيف الزحام وتقليص وقتهم في توثيق البيانات في المطارات.

//انتهى//

23:00ت م

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الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأشاد سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز بتطبيق مبادرة طريق مكة خلال هذا العام في جمهورية باكستان الإسلامية، مبينًا أنها إحدى المبادرات الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير الباكستاني لدى المملكة لوكالة الأنباء السعودية، موضحًا أن مبادرة طريق مكة تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام، ومن المتوقع أن يستفيد منها الحجاج الباكستانيين من مطار إسلام آباد الدولي.وقال السفير الباكستاني : إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان جاء بناءً على طلب الحكومة الباكستانية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان مؤخرًا، حيث تقرر أن تمتد هذه المبادرة إلى الحجاج الباكستانيين هذا العام.وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المطار وفق آلية منظمة تسهل عليهم السفر إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولهم.وأكد أن الحكومة الباكستانية تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا المبادرة والجهد الجماعي الرائع الذي يهدف إلى تسهيل حركة سير الحجاج أثناء قدومهم إلى المملكة وذلك بتخفيف الزحام وتقليص وقتهم في توثيق البيانات في المطارات.//انتهى//23:00ت م0252

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