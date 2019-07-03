السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد عددًا من المدارس المستأجرة بعرعر



عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم ، عدداً من المدارس المستأجرة في أحياء مدينة عرعر شملت حي النسيم والفيصلية والناصرية ، وذلك للاطلاع على مدى صلاحيتها ومناسبتها لتكون بيئة تعليمية جيدة .

ووجه العثمان بحصر المباني المستأجرة وبرمجة مشاريعها وسرعة طرحها ، مؤكدا ضرورة وضع خطة زمنية للتخلص من المباني المستأجرة في المنطقة، وذلك بتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لتطوير وتحسين البيئة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الرؤية وأهدافها ومستهدفاتها لتكون مكاناً جاهزاً لمواكبة مهارات القرن العشرين في رفع مستوى التنافسية بينها ولتعزيز مهارات الإبداع والإبتكار .

وأوضح مدير تعليم الحدود الشمالية أن المدرسة مسؤولة عن إكساب الطلاب والطالبات القيم السليمة المتوافقة مع القيم الإسلامية ، وأن تكون المدرسة متهيئة لاستقبال الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وتتوفر فيها الإشتراطات الجيدة حسب المواصفات المطلوبة التي تناسب عمليتي التعليم والتعلم وأن يراعى أن تكون القاعات الدراسية متسعة و مزودة بالأدوات والأجهزة التعليمية المختلفة والحديثة لمواكبة العصر ، وأن تشمل المدرسة على قاعات للأنشطة ومختبرات علمية ومكتبية غنية بالمصادر العلمية الحديثة وتوفير مطاعم تقدم الوجبات الصحية وأن يكون موقع المدرسة مناسب.

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23:00ت م

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