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نصائح مسائية من عائض القرني تبعث التفاؤل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح للتفاؤل وتفويض الأمر إلى الله والثقة في الخالق والتوكل عليه.
وقال القرني: لا تسمح لذهنك أن يذهب بك إلى الخانات السوداوية في الحياة، من مرض أو هم أو غم أو أزمات أو كروب أو خطوب، بل تفاءل، وادخل جنة الله في أرضه من حُسن الظن به سبحانه، وانتظار الفرج منه، وأن غدًا أجمل، فوّض أمرك إلى الله، وثق به، وتوكّل عليه، وقُل لقلبك: {لا تحزن إن الله معنا}.
وأضاف: ألذّ، وأيسر، وأنفع حسنة، حسنة يهديها لك مُغتاب وأنت نائم على سريرك لم تتكلّف في الحصول عليها، الربح المجان، يشرح الجنان، أي يُبهج القلب.
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