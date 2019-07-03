الان تتابع المرور يوضح حقيقة اللوحات الجديدة للمركبات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح المرور السعودي حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار جديد للوحات المركبات.
ونفى المرور السعودي، خلال رده على أحد استفسارات المواطنين عن اللوحات الجديدة للمركبات، ما تم تداوله، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تغييرا في شكل لوحات المركبات وزعموا أنها شكل الإصدار الجديد.
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