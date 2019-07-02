فيديوجراف.. ميسي يستدعي "ليو الأولمبي" لقهر السامبا في كوبا أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقود ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، منتخب بلاده في مواجهة مفصلية في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 ضد البرازيل، فجر الأربعاء، بملعب مينيراو.

ولم يسبق لميسي الفوز على البرازيل إلا في مرة واحدة كانت في نصف نهائي أولمبياد بكين 2008.

وفي تلك المباراة فاز التانجو 3-0 بثنائية لسيرخيو أجويرو وهدف لخوان ريكيلمي وقاد ليو هجمتي الهدفين الأول والثاني.

ومن المصادفات أن ميسي واجه وقتها زميله في برشلونة رونالدينيو نجم البرازيل وقتها وبعد 11 عاماً سيواجه زميلاً آخر له في كامب نو هو فيليبي كوتينيو.

"العين الرياضية" تبرز ذكريات ميسي مع مواجهة البرازيل عبر الفيديوجراف التالي.