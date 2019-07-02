فقد 8 قروش بـ5 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات الثلاثاء

تراجع سعر الدولار في مصر، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري بعد فترة من الاستقرار تخللتها إجازة البنوك في 30 يونيو ونهاية السنة المالية، ليتراجع ما بين 5 - 8 قروش كاملة، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وعشرين قرشاً منذ بداية العام الحالي.

وطبقاً لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خمسة قروش، ليسجل 16.60 جنيه للشراء 16.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في التجاري الدولي سبعة قروش ليسجل 16.57 جنيه للشراء، 16.67 جنيه للبيع.

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وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار ثمانية قروش، ليسجل 16.58جنيه للشراء، 16.68جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار سبعة قروش ليسجل 16.58 للشراء، 16.68 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار ستة قروش ليسجل 16.59جنيه للشراء، 16.69 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، استقر متوسط سعر شراء اليورو للشراء ليبلغ 18.89 جنيه مقابل 19.06 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الشراء للإسترليني إلى 21.09 جنيه، فيما زاد سعر البيع ليسجل 21.31 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، بلغ متوسط سعر الريال السعودي عند 4.42 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.53 جنيه مقابل 4.56 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي للشراء 54.81 جنيه، واستقر سعر البيع ليسجل 55.24 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.