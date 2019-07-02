تقرير.. صفقة القرن الزملكاوية تشعل سوق الانتقالات الصيفية

أثارت تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي أكد فيها أن ناديه في طريقه لإنهاء صفقة من العيار الثقيل، واصفاً إياها بـ"صفقة القرن"، الكثير من الجدل حول اللاعب المقصود بتلك التصريحات.

مرتضى منصور يعلن سبب فشل "صفقة القرن" للزمالك



جمهور الزمالك بدأ في طرح الأسئلة عن الصفقة المنتظرة لمعرفة اللاعب الذي يستحق أن يطلق عليه لقب صفقة القرن.

يوسف المساكني

"العين الرياضية" علمت بزيارة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، لمعسكر المنتخب التونسي الذي يعسكر في مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الأنباء تشير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع يوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي، لينضم إلى الفريق في الموسم المقبل.

المشرف على الفريق الأول بالزمالك ذهب للحصول على موافقة المساكني بارتداء القميص الأبيض، معتمداً على صلته بفرجاني ساسي، لاعب الزمالك الحالي.

رمضان صبحي

ارتبط لقب "صفقة القرن" في الموسم الماضي بحصول الزمالك على توقيع عبدالله السعيد، لاعب الأهلي المصري آنذاك، وهو ما جعل أنباء انتقاله محط اهتمام الجميع.

رمضان صبحي، لاعب هدرسفيليد الإنجليزي، يبدو وضعه معقداً مع الأهلي الذي لم يستطع إنهاء الاتفاق مع النادي بشأن تجديد إعارته بسبب الطلبات المالية له.

خطوة رسمية من الأهلي المصري لاستمرار رمضان صبحي



نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، قال في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "ما زالنا نحاول إتمام الصفقة".

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وأضاف: "هدرسفيلد طلب الحصول على 2.2 مليون جنيه إسترليني لانتقال رمضان صبحي على سبيل الإعارة و8.5 مليون للبيع النهائي، وعرض الأهلي توقف عند 850 ألف جنيه إسترليني للإعارة لموسم واحد، وبصدد تقديم عرض جديد".

أخبار عديدة انتشرت حول رغبة نادي الزمالك في إقناع رمضان صبحي باللعب للقلعة البيضاء، وتقديم عرض مالي كبير لهدرسفيلد من أجل الحصول على اللاعب الشاب وتوجيه صفعة قوية للغريم التقليدي.

عمر عبدالرحمن "عموري"

نجم الكرة الإماراتية الذي قضى الموسم المنتهي في الهلال السعودي، تداولت أنباء عديدة عن أن "عموري" هو صفقة القرن المنتظرة.

عموري يرافق بعثة الهلال السعودي إلى النمسا



وقالت التقارير إن اللاعب طلب مهلة للتفكير في الانتقال إلى "الفارس الأبيض" خلال الموسم المقبل.

انتقال عموري للزمالك قد يبدو صعباً لكن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الأمر.

كهربا يشعل الأجواء

على الجانب الآخر، ما زال محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، لاعب نادي الزمالك، بطلاً للأحداث بعد رفضه الانتظام بتدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد.

كهربا أثار أزمة خلال منتصف الموسم الماضي، وحدثت أزمة بينه وبين رئيس نادي الزمالك انتهت بتهدئة الأمور واستكمال اللاعب الموسم مع الزمالك.

رئيس الزمالك يؤكد استمرار كهربا مع الفريق



كهربا يرى أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المنتهي، ويحق له الانتقال مجاناً لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أما نادي الزمالك فيتمسك بقانونية عقد اللاعب الموجود باتحاد الكرة الممتد حتى 2022 ، وهو ما أكده رئيس نادي الزمالك الذي هاجم اللاعب، مطالباً إياه بالالتزام في التدريبات.