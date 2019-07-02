النمر: تذبذب الضغط وعدم سكونه طبيعي ولكن!

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تذبذب الضغط وعدم سكونه طبيعي، لكن لا يقبل أن يكون الضغط مرتفعًا أثناء نوم الإنسان أو فور استيقاظه من النوم.

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كما رد النمر على استفسار بشأن هل حليب الإبل يضر القلب؟ وأوضح أن حليب الإبل لا يضر القلب، بل هو أقل كلسترولًا من حليب البقر والضأن والماعز.

وشدد على أنه ليس لزامًا أن كل ارتفاع في إنزيمات القلب يقتضي وجود جلطة، بل يترك القرار للطبيب المختص.