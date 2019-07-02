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أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتطالب بوضع حد فوري

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2019-07-02

أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتطالب بوضع حد فوري

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس في بيان بأن هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء.
ودعا البيان إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة، التي تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق عدم الثقة، معلنًا وقوف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين، الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.
وحث البيان الأطراف مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.





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