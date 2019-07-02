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السفارة لدى تركيا تحذر المواطنين بعد تعرض بعضهم للنشل والسرقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت السفارة لدى تركيا تنبيهًا للمواطنين السعوديين.
وشددت السفارة على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، مع عدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.
وأوضحت السفارة أن تحذيرها يأتي بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية على يد أشخاص مجهولين.
وخسر الاقتصاد التركي الرهان بعدما أوجعته الضربات المتتالية والتي أبرزها حملات مقاطعة السياحة في تركيا والتي أتت بنتائجها المرجوة للضغط على نظام أردوغان.
وأطلق مسؤولون مُقرّبون من النظام التركي التهديدات لكل مَن يعارض سياسة تركيا وتوعدهم وزير الداخلية التركي بتلفيق التهم بمجرد وصولهم إلى البلاد الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى تحذير مواطنيها من زيارة تركيا.
وقد لعب غياب الأمن وانتشار جرائم النصب والاحتيال على السُّياح أحد الأسباب المهمة في إحجام السياح من كافة دول العالم عن زيارة تركيا بعد تخاذل أجهزة الأمن عن تقديم الرعاية الأمنية للسياح إضافة إلى غياب الاهتمام القضائي بالدعاوى التي يرفعها السياح على المواطنين الأتراك الذين سلبوهم.
وبحسب الأرقام المنشورة على وزارة الخارجية التركية فقد تراجع السياح من عدة دول في مقدمتهم المملكة حيث تراجع السياح منها بنسبة 29.4 % وفي المرتبة الثانية جاءت سلطنة عمان بنسبة 22.9 %.
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