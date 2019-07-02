مكة: التشهير بمؤسسة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، في مكة المكرمة، وذلك لقيام المؤسسة بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، بمؤسسة تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، في مكة المكرمة، وذلك لقيام المؤسسة بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه جرى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وفرض غرامة مالية على المؤسسة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.



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