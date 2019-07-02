شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الفرز الأول لطلاب الجامعات والكليات عبر بوابة القبول الموحد.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن بعد غد (الخميس) غرة ذي القعدة، أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب والذي يمثل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وسيبدأ تأكيد القبول عبر البوابة يوم الخميس، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 1440/11/5، وعلى الطلاب المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

كما نوهت اللجنة إلى أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في يوم الخميس 1440/11/8، والذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة.