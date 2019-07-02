شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الهلال الأحمر» في حائل يوجه بتقصي ظروف وفاة طالبة جامعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، اليوم (الثلاثاء) بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة وتسلم الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها، علماً أن غرفة عمليات فرع الهلال الأحمر بحائل تملك إمكانات متقدمة وعالية الدقة تبين حركة الفرقة الإسعافية منذ تلقي البلاغ حتى إنهاء إجراءات تسليم الحالة إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في بيان صحفي أن ذلك جاء بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل يوم الثلاثاء الموافق 1440/10/29، مضيفة أن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الطالبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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وكانت إدارة الإعلام الجامعي في جامعة حائل كشفت أن الفريق الطبي في مستشفى حائل العام أعلن وفاة الطالبة قبل دخول المستشفى.

وأضافت إدارة الإعلام الجامعي في بيان صحفي أن إدارة الجامعة تنتظر التقارير الطبية المفصلة من قبل الجهات الصحية المختصة لمعرفة كافة التفاصيل وراء الوفاة.

وكانت الطالبة دخلت في غيبوبة بعد أن تعرضت لوكعة وسقطت داخل القاعة، قبل أن تنتقل إلى رحمة الله.