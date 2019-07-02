شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير لـ«الخليج 365»: المملكة ماضية بهامة شامخة في الدفاع عن أمنها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله آل هتيلة (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365»، أن المليشيات الحوثية الإيرانية عندما استهدفت المواقع المدنية رغبة منها في ترويع الآمنين من المدنيين قد فشلت فشلا ذريعا، حيث لم تحقق في ذلك أيا من أهدافها المزعومة، بل على العكس، فقد كشفت للمجتمع الدولي أنها مليشيات إرهابية جاءت فقط لتحقق أهداف إيران التوسعية بعض النظر عن مصلحة اليمن، أو اليمنيين، أو استقرار المنطقة.

وقال أمير منطقة عسير في تعقيب على اعتراض طائرة إيرانية مسيرة فوق مطار أبها الدولي، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان «محمد العزم» ماضية وبهامة شامخة في الدفاع عن سلامة مواطنيها وأمن أراضيها.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي والأحياء السكنية بالصواريخ والطائرات المسيرة لم يؤثر على حياة المواطنين والمقيمين، والحركة السياحية، والمطار لازال يستقبل الآلاف من المصطافين من داخل المملكة وخارجها الذين يقضون إجازاتهم في ربوع عسير للاستمتاع بمواقعها السياحية وأجوائها العليلة، وسط أجواء آمنة وترحيب من أهالي المنطقة وأجهزتها المعنية.