شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أحد رفيدة يدشن المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، مساء اليوم (الثلاثاء) المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي تقام فعالياته في حديقة الحزم ولمدة 10 أيام، بحضور رئيس بلدية المحافظة محمد سالم الوادعي، ومدير المرور العقيد يحيى الشهراني، وعدد من المسؤولين ومشاركة 7 جهات حكومية.

وتم عرض موجز عن الخدمات الإلكترونية في المعرض الذي يقام لأول مرة في المحافظة بتنظيم وإشراف بلدية المحافظة، فيما سيتم عرض الخدمات وتقديمها للسيّاح والزوار والأهالي وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف 40.

من جانبه، قال رئيس بلدية أحد رفيدة محمد الوادعي: فكرة المعرض الإلكتروني للخدمات الحكومية هي مجموعة إدارات تعرض وتقدم خدماتها لزائري المعرض ضمن مهرجان الصيف.