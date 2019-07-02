شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الليث» يدعو 75 مرشحاً ومرشحة لإجراء المقابلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة بقسم شؤون المعلمين، المعلمين والمعلمات المرشحين للتدريس للعام الدراسي 1441/1440 البالغ عددهم 75 مرشحاً ومرشحة في مختلف التخصصات العلمية والتربوية، إلى مراجعتها اعتباراً من غدٍ (الأربعاء) وحتى نهاية دوام بعد غدٍ (الخميس)، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات ترشيحهم، في مقر إدارة التعليم للمعلمين وبمجمع الأنشطة الطلابية للمعلمات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

بدوره، رحَّب مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالمرشحين والمرشحات، متمنياً لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة مع زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة كافة أبناء وبنات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في المملكة.

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وفي إطار تقديم كافة التسهيلات والإمكانات للمرشحين والمرشحات، وجَّه الحازمي بتوفير سكن مجاني للمعلمين والمعلمات أثناء فترة إقامتهم في المحافظة لإجراء المقابلات الشخصية وإنهاء إجراءات الترشيح، حيث تم اختيار بيت الطالب ليكون مقراً لضيافة المعلمين، واستراحة المعلمات بمجمع ريدان التجاري مقراً لضيافة للمعلمات.

من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، أن إدارة التعليم لا تألو جهدا لتسخير كافة إمكاناتها لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، مبيناً أنه تم تشكيل اللجان العاملة وتهيئة مراكز إجراء المقابلات الشخصية بكافة المستلزمات المطلوبة، والتنسيق مع المسؤولين في مستشفى الليث لإجراء الكشف الطبي لكافة المرشحين والمرشحات.

وأهاب مدير شؤون المعلمين عبيد العسافي، بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل مواعيد المقابلة عبر الرابط التالي (nt.gta.moe)، وطالب المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي: صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة «قياس» مع الأصل للمطابقة، وصورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوماً تربوياً مع الأصل للمطابقة، وصورة دبلوم التربية الخاصة مع الأصل للمطابقة، وصورة شهادة برايل للمكفوفين، ومعادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن تخرجوا من خارج المملكة، والحساب البنكي (الآيبان) مُصدَّقاً من البنك.