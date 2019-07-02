شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد بن علي الغامدي.

وأكد أمير المنطقة دعم الإمارة والجهات ذات العلاقة لجهود الوزارة في مجال التوطين والعمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفق رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال اللقاء بحث برامج التوطين وأهمية العمل على تطبيقها، والاطلاع على آخر جهود اللجنة في عملية توطين الوظائف بالمنطقة، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الجوف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.

وأعرب المهندس الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لجميع جهود الوزارة بالمنطقة، مؤكداً أن المنطقة واعدة من خلال تمكين الشباب والشابات وانخراطهم في سوق العمل.