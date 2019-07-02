شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال والصليب الأحمر»: استهداف مطار أبها يُخالف القانون الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

استنكرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكدة أنه هذا العمل يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية ويُخالف القانون الدولي الإنساني، ويُروِّع الآمنين.

جاء ذلك في بيان إعلامي صدر اليوم (الثلاثاء) من مقر المنطمة في الرياض، مستنكراً هذا العمل الذي أدى إلى إصابة 9 مدنيين.

واعتبر الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن هذا الاعتداء يحد من الجهود الدولية الساعية للحد من الأزمات الإنسانية وإيقاف تناسل الصراعات والحروب، وتوطيد الأمن والسلم الدوليين.