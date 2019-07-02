شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: إزالة 78 لوحة و22 مظلة وهنجراً و66 مُعدة وشاحنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تواصل بلدية محافظة الجبيل حملاتها الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في كافة أنحاء المحافظة، حيث نفذت أخيراً حملة لمعالجة كافة مظاهر التشوه البصري في المحافظة، والتي تأتي استكمالاً لبرنامج التشوه البصري ضمن حملات البلدية لإزالة السيارات العشوائية والملصقات واللوحات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية وعلى الأرصفة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري «كذا أحلى»، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن البلدية تقوم بحملة لإزالة المعدات الثقيلة والشاحنات التي بلغت 66 مُعدة وشاحنة، والموجود على شارع المدينة المنورة وشارع الملك فهد، والتي تشوه المظهر العام، كما قامت البلدية بإزالة أكثر من 340 مترا طوليا من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 78 لوحة إعلانية مخالفة ومشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، كذلك إزالة 22 مظلة وهنجراً في المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وردم تجمعات مياه الأمطار بالأحياء السكنية بالمحافظة وفق برنامج زمني، حيث تم دفن 9 تجمعات مائية، مؤكدا أن العمل لا يزال جارياً حتى الانتهاء منها.

ودعا الدويش جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري للمدينة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر خلال مركز (940).