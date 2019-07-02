ولي العهد يعزي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة لـ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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