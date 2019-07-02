السعودية | سفارة السعودية بتركيا تحذر مواطنيها من عمليات نشل وسرقة

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بتركيا تحذر مواطنيها من عمليات نشل وسرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض مناطق وتركيا.

وأوضحت في بيان صادر لها أنه نظراً لتعض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

وتود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة.

وشددت على الابتعاد من الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة او القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.