محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض. شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

"الخليج 365" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. "مهند شار" يحتفل بزواجه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض. شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

"الخليج 365" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 Advertisements 11:37 PM A A A





0 مشاركة احتفل الشاب "مهند محمد شار" بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالرياض. شهد الحفل عميد الأسرة يحيى قاسم شار، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

"الخليج 365" تهنئ وتبارك للعروسين الزواج، بارك الله لهما، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ، "مهند شار" يحتفل بزواجه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مهند شار" يحتفل بزواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.