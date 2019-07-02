محمد بن مسعود - الدمام - حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة. " خوج" يحصد الدكتوراه في الطب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة. 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 Advertisements 11:21 PM حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة. ، " خوج" يحصد الدكتوراه في الطب ،

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