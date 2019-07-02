محمد بن مسعود - الدمام - الجهاز الفني المساعد ضم المحياني أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل. ويحمل سفيتانوفيتش سجلاً تدريبيًا حافلاً في كرواتيا، حيث حصل العام الماضي على لقب أفضل مدرب في كرواتيا، بعد تحقيق لقب الدوري مع نادي دينمو زغرب. وضمت إدارة الوحدة عيسى المحياني إلى الجهاز الفني الجديد كمساعد ثانٍ للمدرب الكرواتي سفيتانوفيتش. الوحدة يوقع مع أفضل مدرب في كرواتيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل. ويحمل سفيتانوفيتش سجلاً تدريبيًا حافلاً في كرواتيا، حيث حصل العام الماضي على لقب أفضل مدرب في كرواتيا، بعد تحقيق لقب الدوري مع نادي دينمو زغرب. وضمت إدارة الوحدة عيسى المحياني إلى الجهاز الفني الجديد كمساعد ثانٍ للمدرب الكرواتي سفيتانوفيتش. Advertisements 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 11:18 PM اخر تعديل 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 11:24 PM الجهاز الفني المساعد ضم المحياني الجهاز الفني المساعد ضم المحياني أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل. ويحمل سفيتانوفيتش سجلاً تدريبيًا حافلاً في كرواتيا، حيث حصل العام الماضي على لقب أفضل مدرب في كرواتيا، بعد تحقيق لقب الدوري مع نادي دينمو زغرب. وضمت إدارة الوحدة عيسى المحياني إلى الجهاز الفني الجديد كمساعد ثانٍ للمدرب الكرواتي سفيتانوفيتش. ، الوحدة يوقع مع أفضل مدرب في كرواتيا ،

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