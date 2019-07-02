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أطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، برنامج نورتونا لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي الحالي، البالغ عددهم (٢٩٥) معلمًا ومعلمة، تحت شعار "حياكم والوادي ملفاكم"، والذي يشتمل على برامج عدة من الخدمات كالاستقبال، والخدمات المساندة، وتسهيل الإجراءات، والتواصل الفعّال، والاستشارات والتوجيهات.
وفي التفاصيل، أوضح لـ "الخليج 365" مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد العُمري، أنه تم تشكيل لجنة رئيسة إشرافية لتكوين فرق عمل في المراكز المحددة لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة أخيرًا، وذلك بالتنسيق مع قسم شؤون المعلمين في الإدارة .
وأكد "العُمري" أن الإدارة نفذت العديد من الأعمال التي تيسر مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع المستشفى العام والعسكري في المحافظة حتى التهيئة المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية والانتهاء منها".
يُذكر أن برنامج "نورتونا"، يأتي ضمن مبادرات إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، وتتوافق مع مشروع الوزارة كمبادرة وطنية، تهدف إلى تسخير الإمكانات كافة، وعمل الشراكات المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة بالشكل المناسب، وإبراز الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي".
مبادرة "نورتونا" تستقبل 295 معلمًا جديدًا بمحافظة "وادي الدواسر"خلف الدوسري الخليج 365 2019-07-02
أطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، برنامج نورتونا لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي الحالي، البالغ عددهم (٢٩٥) معلمًا ومعلمة، تحت شعار "حياكم والوادي ملفاكم"، والذي يشتمل على برامج عدة من الخدمات كالاستقبال، والخدمات المساندة، وتسهيل الإجراءات، والتواصل الفعّال، والاستشارات والتوجيهات.
وفي التفاصيل، أوضح لـ "الخليج 365" مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد العُمري، أنه تم تشكيل لجنة رئيسة إشرافية لتكوين فرق عمل في المراكز المحددة لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة أخيرًا، وذلك بالتنسيق مع قسم شؤون المعلمين في الإدارة .
وأكد "العُمري" أن الإدارة نفذت العديد من الأعمال التي تيسر مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع المستشفى العام والعسكري في المحافظة حتى التهيئة المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية والانتهاء منها".
يُذكر أن برنامج "نورتونا"، يأتي ضمن مبادرات إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، وتتوافق مع مشروع الوزارة كمبادرة وطنية، تهدف إلى تسخير الإمكانات كافة، وعمل الشراكات المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة بالشكل المناسب، وإبراز الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي".
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:23 PM
"العُمري": تشتمل على برامج عدة لتسهيل الإجراءات والتواصل الفعّال
أطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، برنامج نورتونا لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي الحالي، البالغ عددهم (٢٩٥) معلمًا ومعلمة، تحت شعار "حياكم والوادي ملفاكم"، والذي يشتمل على برامج عدة من الخدمات كالاستقبال، والخدمات المساندة، وتسهيل الإجراءات، والتواصل الفعّال، والاستشارات والتوجيهات.
وفي التفاصيل، أوضح لـ "الخليج 365" مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد العُمري، أنه تم تشكيل لجنة رئيسة إشرافية لتكوين فرق عمل في المراكز المحددة لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة أخيرًا، وذلك بالتنسيق مع قسم شؤون المعلمين في الإدارة .
وأكد "العُمري" أن الإدارة نفذت العديد من الأعمال التي تيسر مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع المستشفى العام والعسكري في المحافظة حتى التهيئة المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية والانتهاء منها".
يُذكر أن برنامج "نورتونا"، يأتي ضمن مبادرات إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، وتتوافق مع مشروع الوزارة كمبادرة وطنية، تهدف إلى تسخير الإمكانات كافة، وعمل الشراكات المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة بالشكل المناسب، وإبراز الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي".
، مبادرة "نورتونا" تستقبل 295 معلمًا جديدًا بمحافظة "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
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