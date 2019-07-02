، أمريكا: رفض الإفراج عن “حميدان التركي” دون الاستماع لأقواله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغه مندوب لجنة الإفراج المشروط بالقرار هاتفيًا

رفضت لجنة الإفراج المشروط عن السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، طلب الإفراج عنه⁩، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًا، دون الاستماع لأقواله.

وكان السجين “التركي” قد مثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ابنه "تركي" حينها؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، وإما رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).