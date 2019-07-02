الإعلان عن وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي توفي أمس الإثنين 28 شوال 1440 هجرية، الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.
وأمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، يأتي هذا فيما نعى ديوان حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة.
وكان الشيخ خالد، آخر ولد ذكر على قيد الحياة لحاكم الشارقة بعد وفاة نجله الشيخ محمد الذى توفي عام 1999.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه «سيتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق».
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