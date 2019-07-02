حميدان التركي يمثل أمام لجنة الإفراج اليوم.. ونجله يكشف عن 3 خيارات متاحة

أكد تركي، نجل السجين السعودي بأمريكا حميدان التركي، أن والده سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الإفراج المشروط بعد منعه من الجلسة السابقة التي كان من المُفترض عقدها قبل شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال “تركي”؛ إن الخيارات المتاحة ثلاثة: إما قبول طلب الإفراج، أو رفضه وإعادة النظر بعد مدة تحدّدها اللجنة، ‏أو الرفض النهائي وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

يذكر أن تركي حميدان التركي؛ كان قد كشف في وقت سابق عن منع والده من حضور جلسة الإفراج المشروط التي من المفترض عقدها قبل شهرين، مبيناً أن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن متعذرة بسبب الأحوال الجوية (ضباب)، وتم احتجازه في زنزانته، ومنعه من حضور الجلسة”.

من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورّطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو “توم كليمنتس”؛ واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.

ويحاكم تركي بادعاءات حول تورّطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو “توم كليمنتس”؛ إلا أنه تبين عدم صحة تلك الادعاءات.