مدير جامعة حائل يُشكِّل لجنة عاجلة للتحقيق في وفاة الطالبة “فاطمة الشمري”.. وعيادات...

وجّه مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، التي سقطت بالقاعة إثر تشنج ألم بها، وتوفيت على أثره، حيث أكد مستشفى حائل العام، وفاتها قبل وصولها إليه، فيما شدّد مدير الجامعة على رفع نتائج التحقيق بشكل عاجل. وتضم الجامعة عيادات طبية، داخل المجمع الذي توفيت فيه الطالبة -رحمها الله- ولا يُعرف أسباب عدم مباشرتها للحالة. وقالت الطالبة أسماء العبدالله في تغريدة لها، إن أمن الجامعة منع دخول الإسعاف حتى يتم إبلاغ جميع الطالبات للتحجب، وهو الأمر الذي أخر إسعاف الطالبة.

وتمنى سالم الخمسان، في تغريدة له، ألا تكون اللجنة المُشكّلة مجرد لجنة لتهدئة الوضع، دون توضيح الأسباب. وتساءلت المغردة “سفيرة فوق العادة”: “ما هو دور العيادة الطبية داخل مجمع كليات البنات”. وأوردت تغريدة النغيمش أنه يتطلب من المسؤولين النظر في تعامل موظفات الأمن بمثل تلك الحالات والعمل على تطوير مستوى الذوق العام، ومستوى الألفاظ المستخدمة، والتعامل بالمحسوبيات (وأكدت أن تغريدتها إقرار منها بصحة ذلك).‏ واختتمت قائلة: “كل الأسف يا فاطمة نيابة عن كل متسبب لن يتأسف”.