“بلومبيرغ”: الاقتصاد السعودي يسجل أرقاماً إيجابية لم يشهدها منذ سنوات

أكدت وكالة بلومبيرغ، عبر رسم بياني أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، مسجّلاً رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وقالت بلومبيرغ، إن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيرًا في أرقام النمو. ونشرت بلومبيرغ رسماً بيانياً يوضح النمو غير النفطي في الربع الثاني بالاقتصاد السعودي، مرجحة أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعًا من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.