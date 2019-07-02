صحة عسير: ثمانية من مصابي هجوم مطار أبها غادروا المستشفى

قالت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة عسير إن ثمانية من مصابي الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها غادروا المستشفى، وهم بصحة جيدة. وأضافت – في تقرير موجز عن حالة المصابين – أن المصاب التاسع لا يزال يتلقى العلاج بعدما قرر الأطباء تنويمه في المستشفى حتى يتماثل للشفاء. وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قد أعلن أن ثمانية من المصابين التسعة سعوديو الجنسية، والتاسع يحمل الجنسية الهندية.

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