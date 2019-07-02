الغيث: غلق المحلات وقت الصلاة منكر وفتحه رحمة بالأمة … لهذا الأسباب

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أكد عضو مجلس الشورى “عيسى الغيث” أن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة ، مشيرا إلى أن بقية الصلوات في محل خلاف محلي معاصر، والمسألة محل اجتهاد.

انطلاقاً من قوله تعالى

وقال الغيث عبر مقال نشره في صحيفة الوطن تحت عنوان “إغلاق المحلات للصلاة” : انطلاقاً من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، فنقول بأن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة بنص الآية، وأما بقية الصلوات فمحل خلاف محلي معاصر، والمسألة محل اجتهاد.

يرجح عدم وجوب الإغلاق في الصلوات الخمس لعدة مرجحات

وأضاف والذي يرجح عدم وجوب الإغلاق في الصلوات الخمس لعدة مرجحات؛ منها أن الوقت متسع لإقامة الصلاة ولا وجوب لأدائها في أول الوقت، فضلاً عن أن يلحق الناس الضرر في الإلزام بذلك؛ فيكون دفع الضرر مقدم على الاستحباب.

وتابع الغيث قائلا : كذلك مسألة وجوب صلاة الجماعة وكونها في المسجد محل اجتهاد، والراجح عند الجمهور أن الجماعة سنة مؤكدة، وفي المسجد فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع والمشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة.

وأوضح : كما أن «المصلى» هو جماعة بل وقد يكون فرداً وليس بمسجد، كما هو حال حتى الجهات الدينية المختصة في صلاة الظهر أثناء دوامها، حيث يصلون جماعة في «مصلى» الجهاز الحكومي.

وأشار : فضلاً عن الأضرار والمنكرات التي تقع على الناس عموماً والنساء والأطفال خصوصاً حين تقفل المحلات ويبقون في الشوارع والطرقات.

لعله يبدأ السماح بالفتح للصيدليات ومحطات الوقود والمولات

واختتم عضو الشورى عيسى الغيث مقاله قائلا : لعله يبدأ السماح بالفتح للصيدليات ومحطات الوقود والمولات، وصولاً بعد ذلك لكافة المحلات؛ رحمة بالأمة ورفعاً للغمة، ودفعاً للضرر، وكفاً للمنكرات الواقعة بسبب ذلك للأسف.

