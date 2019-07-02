بالصور.. «نأتي إليك» تواصل تقديم خدمات السجل المدني بالمنطقة الشرقية

واصلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، خلال هذا الأسبوع، سلسلة زياراتها الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، ضمن مبادرة «نأتي إليك».

ومبادرة «نأتي إليك» تخدم منسوبي القطاعات المعنية في أماكن تواجدهم من خلال زيارة هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية وأمانة المنطقة، وإنهاء طلبات منسوبيهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زياراتها خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

يذكر أن وحدة الخدمات المتنقلة تساهم بتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، لاختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.