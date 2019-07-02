بالفيديو.. الناجي من حادث مشتل جدة يكشف لـ«عاجل» تفاصيل نجاته من موت محقق

كشف المواطن سالم سعيد نصير، لـ«عاجل»، تفاصيل نجاته من حادث مروع، لاقى انتشارًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تعرض إلى إصابة طفيفة في كوع اليد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا مصورًا بواسطة كاميرا مراقبة لأحد المنازل، لمشهد يحبس الأنفاس ويبدو وكأنه مقتبس من أحد الأفلام السينمائية، حينما اصطدمت سيارة مسرعة بمركبة المواطن سالم نصير التي كانت متوقفة بجانب الطريق، والذي كان متواجدًا بالصدفة ليضع أشياءً في صندوقها الخلفي، ونجاته بأعجوبة من هذا الحادث المروع.

وقال المواطن نصير، إنه تفاجأ بتلك السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية، وكان لرصيف المشتل دور بعد الله، في التأثير على انحرافها بعض الشيء عن الاصطدام به، موضحًا أنه سليم والحمد لله ما عدا إصابة في اليد.

وأكد أنه تنازل عن شكواه في حق السائق، بعد أن قُدرت له السلامة من الحادث، مشيرًا إلى أن سيارته تعرضت إلى أضرار كبيرة.

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وأشار نصير في حديثه لـ«عاجل» إلى أن الحادث وقع يوم السبت الموافق 29 يونيو الماضي، وأنه كان يشتري سمادًا من مشتل زراعي، وأنه سبق العامل الذي يحمل كيس السماد حتى يهيئ له حقيبة السيارة ويرتب الأغراض التي كانت متواجدة بها.

وواصل نصير سرد تفاصيل الحادث قائلًا إنه ما إن بدأ في ترتيب أغراض حقيبة السيارة، إلا وشعر بالضربة التي أتته من الخلف دون سابق إنذار، مؤكدًا أنه لم يسمع صوت الفرامل أو بوق السيارة المسرعة، مضيفًا أن السيارة المسرعة اصطدمت بسيارته ودفعتها أمامها دون أن يصاب بشيء سوى بإصابة في كوع اليد، ناصحًا جميع قائدي المركبات بعدم الانشغال عن الطريق بأي شيء، سواء كان جوالًا أو غيره.

وأشار نصير إلى أنه قرأ تعليقات كثيرة على موقع التواصل تويتر، تقول إن سيارته كانت متعطلة وكان يجب عليه وضع مثلث السلامة خلفها لتنبيه الآخرين، أو أن سائق السيارة التي اصطدمت بي كان متعمدًا قتلي أو دهسي، مؤكدًا أن ذلك عير صحيح، فلا يوجد بينه وبين أي أحد أي خلاف يستدعي أن يصطدم به أو يقتله، مؤكدًا أن الحادث كان «قضاءً وقدرًا».