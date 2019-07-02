بالصور.. حرس الحدود يخلي مريضًا من منصة عائمة بالبحر الأحمر

قام حرس الحدود السعودي، اليوم الثلاثاء، بإخلاء مريض من على متن منصة عائمة بالبحر الاحمر.
وأوضح حرس الحدود –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن المريض يحمل الجنسية الهندية، وتم إخلاؤه من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر.
وكان رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي في المنطقة الشرقية، أنقذوا في 24 يونيو الماضي، ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل في عرض البحر.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، تلقت بلاغًا يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد ميلين بحريين من رأس الخفجي، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة.
وأضاف أنه تم على الفور توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وتم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
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