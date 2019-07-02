توقف قلبها مرتان.. فريق طبي ينقذ طفلة تعرضت لحادث مروع بالطائف

أسهم فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ حياة طفلة لم تتجاوز أربع سنوات من عمرها، بعد أن تعرضت لحادث مروري مروع.

وتسبب الحادث المروري في إصابات شديدة بالصدر والبطن وتهتك بالرئة اليسرى والطحال، كما توقف القلب لديها مرتان وتم إنعاشها من قبل الفريق الطبي ووضعها على التنفس الصناعي.

وقد تحسنت حالة الطفلة بشكل كبير، وتم إخراجها من العناية المركزة ونقلها إلى مستشفى الأطفال لاستكمال تلقي العلاج.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يضم 800 سرير، ومجهز وفق أحدث المستويات، كما يضم كادرًا طبيًّا على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة.