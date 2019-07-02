صحة عسير تباشر حالات الهجوم الإرهابي على مطار أبها

تباشر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، التعامل مع حالات الإصابة التي أسفر عنها الهجوم الإرهابي على مطار أبها، والتي تراوحت بين متوسطة وخفيفة.

وأضافت المديرية، أنه إلحاقاً لبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالمديرية بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث .

ونتج عن الهجوم الإرهابي إصابة تسعة أشخاص مدنيين، بينهم ثمانية سعوديين وهندي، تراوحت إصابتهم بين طفيفة ومتوسطة، (بين ست حالات متوسطة وثلاث طفيفة).

وأصبحت جميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام، بعد توجيه جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة، وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين، وغادر ثمانية منهم المستشفيات، فيما قرر الفريق الطبي المختص، تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.