نجل حميدان التركي: لجنة الإفراج المشروط رفضت خروج والدي

أعلن نجل المواطن حميدان التركي، السجين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفض طلب الإفراج المشروط عن والده.

وقال تركي حميدان التركي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي حميدان التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفياً دون الاستماع لأقواله.. اللهم إنه مغلوب فانتصر له».

وكان تركي ذكر في تغريدات سابقة، أن جلسة والده ستبدأ الساعة (٧:٣٠) بتوقيت السعودية وقد تستغرق ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، وطالب بالدعاء لوالده بالفرج، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعد أفضل فرصة قانونية للإفراج عن والده.

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وأوضح نجل حميدان التركي أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة تتضمن ثلاثة خيارات كالتالي: أولًا: قبول طلب الإفراج المشروط، ثانيًا: رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، ثالثًا: رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

يذكر أن حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن».