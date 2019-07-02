رياح وأتربة ورؤية محدودة بـ5 مناطق في المملكة الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة، تشمل مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة.

وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، نشاطًا للرياح غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، وكذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين، على حوض الخليج العربي بما فيها المنطقة الشرقية، وما بين الرياض والشرقية.

وأضاف أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة، من خفيفة إلى متوسطة، مع زحف للرمال، ناصحًا قائدي المركبات توخي الحذر في الطرق الرابطة بين تلك المناطق، خاصة أنها توافق أيام إجازة.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء كالتالي: