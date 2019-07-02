مصر تعلن دعمها لكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، وبأشد العبارات، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة، بواسطة طائرة مسيّرة، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن إصابة تسعة أشخاص من المدنيين، أحدهم من الجنسية الهندية، في الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة تسعة أشخاص من المدنيين، ثمانيه منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة)، ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

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وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وقد أدانت دولتا الإمارات والبحرين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية لإيران، واستهدف مطار أبها، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها، عن إدانة المنامة للهجوم الإرهابي العدائي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها السعودية، لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وتضامنها التامّ معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها.

كما ندت الخارجية الإماراتية، في بيانٍ لها، بهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها، ويمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مُجدِّدةً تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها التامّ إلى جانب السعوديين وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.