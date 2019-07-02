أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، لمقاولي مشروع فندق «هيلتون الجامعة»، أن أي تقصير في إتمام العمل بشكل جيد لن يكون في صالح الجميع.
وشدد أمير منطقة الرياض بالنيابة، خلال تفقده للمراحل المنجزة من المشروع، على أنه لن يتقبل أي أعذار في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال تفقد أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم الثلاثاء، برج فندق الهيلتون الذي يقع في أوقاف جامعة الملك سعود.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشروع، مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد من وكلاء الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر.
وقام سموه بجولة في البرج، مستمعاً لشرح مفصل عن الفندق والمشروع بكامله، بعد ذلك شاهد سموه الكريم عرضاً مرئياً كاملاً للمشروع وأبرز المعوقات التي تواجهه، وخلال الزيارة التقى عدداً من المهندسين ومديري المشروع وأصحاب الاختصاص.
وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن، على ضرورة إنجاز المشروع وتعجيل تسليمه، منوهاً بأهمية مثل هذه المشروعات للمدينة.
والمشروع ملك لجامعة الملك سعود، وهو عبارة عن فندق خمس نجوم، وعدد غرفه 396 غرفة وجناحًا، ويقع على طريق الملك خالد – جامعة الملك سعود.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير الرياض بالنيابة لمقاولي فندق «هيلتون الجامعة»: لن نقبل أعذارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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